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Dolar ne kadar, bugün (5 Mart) dolar kuru kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2020 07:11 | Son Güncelleme

İdlib'de devam eden hareketlilik piyasaları da etkilemeye devam ediyor. 27 Şubat'ta başlayan harekatla yukarı yönlü seyreden dolar, Fed'in faiz düşürmesi sonrası düşüşe geçti. Bugün ise yine İdlib'le ilgili önemli bir gelişme yaşanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile kritik görüşme gerçekleştirecek. Peki bu kritik günde dolar ne durumda? 5 Mart tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar, bugün (5 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 5Mart itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

5 Mart itibari ile dolar kuru 6,0918 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

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