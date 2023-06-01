Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 1 Haziran 2023 Perşembe dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Dolar ve euro fiyatları 1 Haziran 2023 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan bugün altın fiyatları, kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. İşte, 1 Haziran 2023 Perşembe günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 20.7527 TL'den yaptı.

Dolar/TL alış fiyatı 20.7504 liradan, satış fiyatı ise 20.7552 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 1.17'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 22.4909 TL'den yapan euro şu anda 22.4610 TL alış ve 22.5209 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise bugün 25,8758 TL alış, 26,3490 TL satış fiyatından işlem görüyor.

