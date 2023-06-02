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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 2 Haziran 2023 Cuma anlık dolar, euro ve sterlin fiyatları

02.06.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları 2 Haziran 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Altın yatımcısının yüzü rekorlarla gülüyor. Hem ons altında yaşanan yükseliş hem de dövizde gerçekleşen yukarı yönlü ivme gram altına rekor olarak yansıdı. Peki, dolar ne kadar? euro kaç TL? İşte, 2 Haziran 2023 Cuma günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 2 Haziran 2023 Cuma anlık dolar, euro ve sterlin fiyatları

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın 1.331,51 TL alış, 1.331,72 TL satış fiyatıundan, ons altın 1.980.56 TL alış, 1.980,91 TL satış fiyatından işlem görüyor. Birçok kişi arama motorlarında dolar alış-satış fiyatlarını sorguluyor. İşte,2 Haziran 2023 Cuma günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 20.8916 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 20.8880 liradan, satış fiyatı ise 20.8950 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.08'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 22.5138 TL'den yapan euro şu anda 22.4947 TL alış ve 22.5330 TL satış fiyatına sahip.

sterlin

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise bugün 26,1549 TL alış, 26,4099 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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