Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 2 Kasım 2022 Çarşamba FED faiz kararı öncesi euro, sterlin ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro ile İngiliz Sterlin'inde son durum 2 Kasım 2022 Çarşamba günü FED faiz toplantısı öncesi merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararı bugün saat 21:00'de açıklanacak. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararı öncesi sterlin, euro ve dolar fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5993 TL'den gerçekleştiren dolar, 18,5951 TL alış, 18,6037 TL satış fiyatından işlem gördü.

2 Kasım 2022 Çarşamba günü FED faiz kararı öncesi dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,4014 TL'den gerçekleştiren euro, 18,3842 TL alış, 18,4188 TL satış fiyatından işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,4039 TL'den yapan İngiliz sterlini ise 21.3798 TL alış, 21,4280 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED faiz toplantısının ilki 1 Kasım'da yapıldı.

İkinci toplantı ise bugün gerçekleştirilecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısında alınacak olan FED faiz kararı, bugün saat 21.00'da açıklanması bekleniyor.

KASIM AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ

FED, 2022 içerisinde birçok kez faiz artırımı yaptı. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda da faiz artırımı yapılacağı öngörülüyor. Politika faizinin 75 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.

