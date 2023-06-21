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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 21 Haziran 2023 Çarşamba dolar ve euro canlı takip ekranı

21.06.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 21 Haziran 2023 Çarşamba günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan yarın Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Banka, geçtiğimiz ay politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tutmuştu. Döviz kurunda son durum merak konusu oldu. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 21 Haziran 2023 Çarşamba günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 21 Haziran 2023 Çarşamba dolar ve euro canlı takip ekranı

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketinde ekonomistler 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngörüyor. Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında. Merkez Bankası yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında bulunuyor. Dolar ve euro fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 21 Haziran 2023 Çarşamba günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 23.6125 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.6092 liradan, satış fiyatı ise 23.6160 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.28'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 25.7747 TL'den yapan euro şu anda 25.7518 TL alış ve 25.7976 TL satış fiyatına sahip.

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merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

merkez-bankası

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası PPK toplantısına dair AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

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