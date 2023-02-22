DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 22 Şubat 2023 Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar fiyatında son durum

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro fiyatlarında son durum Merkez Bankası faiz kararı öncesi vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanan piyasalarda beklenti faizlerin 100 baz puan daha indirilmesi yönünde oluştu. Birçok kişi internette "22 Şubat 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte, 22 Şubat 2023 Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar fiyatında son durum....
Dolar önceki kapanışını 18,8408 TL'den yaptı.
Dolar 18.8282 TL alış fiyatından, 18.8535 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Euro önceki kapanışını 20.0919 TL'den yaptı.
Euro bugün 20.0695 TL alış ve 20.1143 TL satış fiyatına sahip.
Sterlin önceki kapanışını 22.8441 TL'den yaptı.
Euro 22.7988 TL alış fiyatından, 22.8894 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
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Merkez Bankası faiz kararı tarihi, Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrası belli oldu.
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.
Açıklamanın saat 14.00 sularında yapılması bekleniyor. TCMB, geçtiğimiz yılın temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı.
Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.
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