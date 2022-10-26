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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 26 Ekim 2022 Çarşamba sterlin, euro, dolar canlı alış satış fiyatları!

26.10.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, haftanın üçüncü gününde birçok kişi güncel fiyatlara ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Geçtiğimiz gün önceki kapanışını 18.6035 TL'den yapan USD yüzde 0,04'lük artışla 15,5963 TL alış, 18.6108 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 26 Ekim 2022 Çarşamba günü güncel sterlin, euro, dolar alış satış fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 26 Ekim 2022 Çarşamba sterlin, euro, dolar canlı alış satış fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken euro ile sterlin'de son durum da merak edilen konular arasında bulunuyor. Öte yandan önceki kapanışını 18,5284 TL'den yapan Euro geçtiğimiz gün yüzde 0.01'lik düşüşle 18.5072 TL alış, 18,5497 TL satış fiyatından işlem gördü. Güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, Dolar ne kadar, Euro kaç TL? İşte 26 Ekim 2022 Çarşamba günü sterlin, euro, dolar alış satış fiyatı...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18.6035 TL'den yapan Dolar yüzde 0,04'lük artışla 15,5963 TL alış, 18.6108 TL satış fiyatından el değiştirdi.

26 Ekim dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,5284 TL'den yapan Euro geçtiğimiz gün yüzde 0.01'lik düşüşle 18.5072 TL alış, 18,5497 TL satış fiyatından işlem gördü.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,3099 TL'den gerçekleştiren sterlin 21,2986 alış, 21,3213 TL satış fiyatından işlem gördü.

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