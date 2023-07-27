Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 27 Temmuz 2023 dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum...

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. Bu kararla Fed, faizleri 2022’den beri 11. kez artırdı. Dolar ve euro alış satış fiyatları internette araştırılıyor. İşte 27 Temmuz 2023 Perşembe günü dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.8562 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 25.8535 liradan, satış fiyatı ise 26.8590 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

%0.43'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.9051 TL'den yapan euro şu anda 29.8284 TL alış ve 29.9819 TL satış fiyatına sahip.

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