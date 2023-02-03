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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 3 Şubat 2023 Cuma günü güncel euro ve dolar fiyatları!

03.02.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatları araştırıyor. Öte yandan gram altın bugün 1.158,69 TL alış, 1.158,91 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Öte yandan cumhuriyet altını ise 7.603,00 TL alış, 7.678,00 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 3 Şubat 2023 Cuma gününün güncel euro ve dolar fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 3 Şubat 2023 Cuma günü güncel euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında güncel fiyatları sorguluyor. Peki bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 3 Şubat 2023 Cuma günü euro ve dolar fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8065 TL'den yaptı.

Dolar 18.8023 TL alış fiyatından , 18.8107 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,5104 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.5007 TL alış ve 20.5202 TL satış fiyatına sahip.

NE DOLAR NE DE ALTIN! İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI 'GÜMÜŞ' YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gümüşün bilhassa son 2 senedir değerli bir yatırım aracı olduğunu açıkladı.

Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Gram gümüş, son iki yıldır gram altını tahtından eden değerli bir yatırım aracı oldu. 2020'de 2.50 lira olan gram gümüş, bugünlerde 14.88 liradan işlem görüyor. Yani, 2020'de 100 bin liraya 40 kg gümüş alan yatırımcının bugün 100 bin lirasını 595 bin lira yaptığını gördük"

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