Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 5 Aralık 2022 Pazartesi Euro ve Dolar fiyatları!

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Aralık 2022 Pazartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve tarih verdi. Darphane'nin 7 Aralık Çarşamba günü piyasaya süreceği reşat altın konusunda çarpıcı açıklamada bulunan Memiş'in sözleri sonrası güncel fiyatlar merak edildi. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL?İşte 5 Aralık 2022 Pazartesi günü güncel Euro ve Dolar fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,6395 TL'den yapan dolar 18,6312 TL alış, 18,6479 TL satış fiyatından işlem görüyor.

5 Aralık 2022 Pazartesi günü Dolar ve Euro'da son druuma piyasalar açıldığında eş zamanlı olareak yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 19,7194 TL'den yapan Euro ise, 197056 TL alış, 19,7332 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

UZMAN İSİM 'HAYIRLI OLSUN' DEDİ VE DUYURDU: "7 ARALIK'A DİKKAT!"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Darphane'nin 7 Aralık Çarşamba günü piyasaya süreceği reşat altın konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Reşat Beşli ziynet altın, artık Darphane tarafından basılıyor. 7 Aralık 2022 itibariyle piyasada dolaşan Reşet Beşli 22 ayar olacaktır. 21 veya düşük ayar diye bir şey söz konusu olmayacak. Sektöre ve yatırımcılara hayırlı olsun. Piyasada dolaşan Reşat Beşibiryerde altınların yüzde 90’nı 21 veya daha alt ayardaydı. 22 ayar (Orijinal) Reşat BeşiBiryerde altına sahip olmak için 2-3 bin lira işçilik ödenmek zorunda kalınıyordu 7 Aralık itibariyle Darphane’nin piyasaya süreceği Beşibiryerde altınlar, sorunu çözdü"

