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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 5 Temmuz 2023 dolar ve euro alış satış canlı takip ekranı

05.07.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ise bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 5 Temmuz 2023 dolar ve euro alış satış canlı takip ekranı

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel rakamlar merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 5 Temmuz 2023 Çarşamba dolar ve fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 25.9711 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 25.9570 liradan, satış fiyatı ise 25.9853 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.21'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.2739 TL'den yapan euro şu anda 28.1810 TL alış ve 28.3686 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO ALIŞ - SATIŞ CANLI TAKİP EKRANI

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