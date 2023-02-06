DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 6 Şubat 2023 Pazartesi güncel euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan gram altın bugün 1.137,11 TL alış, 1.137,33 TL satış fiyatından işlem görüyor. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında güncel dolar ve euro fiyatlarını sorguluyor. İşte 6 Şubat 2023 Pazartesi günü euro ve dolar fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8284 TL'den yaptı.

Dolar 18,8242 TL alış fiyatından , 18,8327 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,3287 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.3239 TL alış ve 20.3337 TL satış fiyatına sahip.

