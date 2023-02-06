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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 6 Şubat 2023 Pazartesi güncel euro ve dolar fiyatları!

06.02.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve EURO ile ilgili son dakika gelişmeleri piyasaların açıldığı 6 Şubat 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatları araştırıyor. Peki, dolar ne kadar? euro kaç TL? İşte 6 Şubat 2023 Pazartesi günü güncel euro ve dolar fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 6 Şubat 2023 Pazartesi güncel euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan gram altın bugün 1.137,11 TL alış, 1.137,33 TL satış fiyatından işlem görüyor. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında güncel dolar ve euro fiyatlarını sorguluyor. İşte 6 Şubat 2023 Pazartesi günü euro ve dolar fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8284 TL'den yaptı.

Dolar 18,8242 TL alış fiyatından , 18,8327 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,3287 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.3239 TL alış ve 20.3337 TL satış fiyatına sahip.

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Euro dolar

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