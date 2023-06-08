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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 8 Haziran 2023 Perşembe dolar ve euro fiyatlarında son durum

08.06.2023 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatlarında son durum 8 Haziran 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dolar/TL'nin 23 TL'yi aşmasının ardından birçok kişi internette güncel alış - satış fiyatını sorguluyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? 8 Haziran 2023 Perşembe dolar ve euro fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 8 Haziran 2023 Perşembe dolar ve euro fiyatlarında son durum

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri geçtiğimiz gün 23 TL'yi aşmış olması nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan altın fiyatları 8 Haziran 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı ibreyi gösteriyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 8 Haziran 2023 Perşembe günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 23,3021 TL'den yaptı

Dolar bugün 23,2981 TL alış, 23,3061 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 2.93'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 25.4096 TL'den yapan euro şu anda 25.1436 TL alış ve 25.6756 TL satış fiyatına sahip.

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