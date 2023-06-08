Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 8 Haziran 2023 Perşembe dolar ve euro fiyatlarında son durum

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri geçtiğimiz gün 23 TL'yi aşmış olması nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan altın fiyatları 8 Haziran 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı ibreyi gösteriyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 8 Haziran 2023 Perşembe günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 23,3021 TL'den yaptı

Dolar bugün 23,2981 TL alış, 23,3061 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 2.93'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 25.4096 TL'den yapan euro şu anda 25.1436 TL alış ve 25.6756 TL satış fiyatına sahip.

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