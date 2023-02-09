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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 9 Şubat 2023 Perşembe euro ve dolar fiyatlarında son durum!

09.02.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 9 Şubat 2023 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş internette güncel fiyatları araştırıyor. Peki, dolar ne kadar? euro kaç TL? İşte 9 Şubat 2023 Perşembe günü güncel euro ve dolar fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 9 Şubat 2023 Perşembe euro ve dolar fiyatlarında son durum!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında dolar ve euro ile ilgili güncel fiyatları araştırıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 9 Şubat 2023 Perşembe günü güncel euro ve dolar fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8336 TL'den yaptı.

Dolar 18,8290 TL alış fiyatından , 18,8383 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,2243 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.2156 TL alış ve 20.2331 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar

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