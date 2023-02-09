DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 9 Şubat 2023 Perşembe euro ve dolar fiyatlarında son durum!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında dolar ve euro ile ilgili güncel fiyatları araştırıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 9 Şubat 2023 Perşembe günü güncel euro ve dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8336 TL'den yaptı.

Dolar 18,8290 TL alış fiyatından , 18,8383 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,2243 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.2156 TL alış ve 20.2331 TL satış fiyatına sahip.

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