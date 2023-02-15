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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? ABD enflasyon verileri sonrası 15 Şubat 2023 Çarşamba euro ve dolar fiyatları canlı takip ekranı

15.02.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro TL'de son durum haftanın üçüncü işlem gününde (15 Şubat 2023 Çarşamba) vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri ocak ayı tüketici enflasyonu senelik bazda 6,4'e geriledi. Aylık enflasyon ise yüzde 0,5 oldu. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, ABD enflasyon verileri sonrası 15 Şubat 2023 Çarşamba euro ve dolar fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? ABD enflasyon verileri sonrası 15 Şubat 2023 Çarşamba euro ve dolar fiyatları canlı takip ekranı

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından arama motorlarında dolar ve euro ile ilgili güncel fiyatları sorguluyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Şubat 2023 Çarşamba günü euro ve dolar fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8482 TL'den yaptı.

Dolar 18,8440 TL alış fiyatından , 18,8524 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,2039 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.1985 TL alış ve 20.2095 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ABD OCAK AYI TÜKETİCİ ENFLASYONU YILLIK BAZDA 6,4'E GERİLEDİ!

ABD ocak ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık bazda yüzde 6,4 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon geçen ayki yüzde 6,5’lik seviyesinden gerilemiş olsa da piyasaların beklentisi olan yüzde 6,2’den daha yüksek seyretti. ABD’de yıllık enflasyondaki gerileme serisi ise 7. ayına girdi.

ABD’de tüketici fiyatları ocakta önceki aya göre beklentilere paralel olarak yüzde 0,5 artış gösterdi.

Gıda ve enerji hariç fiyatlarda yıllık artış yüzde 5,6 ile yüzde 5,5’lik beklentinin biraz üzerinde gerçekleşirken, aylık artış ise yüzde 0,4 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar abd enflasyon

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