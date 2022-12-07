Dolar ne kadar, euro kaç TL? Dikkat uzman isimden döviz kuru için 10 TL açıklaması! İşte 7 Aralık 2022 dolar ve euro fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün önceki kapanışını 18,6355 TL'den yapan USD, 18,6295 TL alış, 18,6416 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 7 Aralık 2022 Çarşamba günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU? (7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

Dolar, önceki kapanışını 18,6355 TL'den yaptı.

Dolar, dün 18,6295 TL alış fiyatından, 18,6416 TL satış fiyatından işlem gördü.

7 Aralık 2022 Çarşamba günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro, önceki kapanışını 19,5005 TL'den yaptı.

Euro, dün 19,4775 TL alış, 19,5237 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

UZMAN İSİMDEN 'DOLAR' YORUMU!

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada dolar konusunda gündeme getirilen 10 TL seviyelerinin gerçekçi olmadığını belirtti.

İSLAM MEMİŞ RESMEN TARİH VERDİ

İslam Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dolar endeksi hızlı bir şekilde geriledi. Bizde dolar hiç gerilemedi. Dolayısıyla çok hızlı bir gerileme değil de, artık aşağı yönlü trend Ocak ayı itibari ile devam edebilir. Kamuoyunda 10 lira gibi rakamlar dolaşıyor. Öyle bir rakam yok. Bu çok manipüle edilen bir durum."

