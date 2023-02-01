FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? FED Faiz kararı öncesi 1 Şubat 2023 euro ve dolar fiyatları!

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? FED Faiz kararı öncesi 1 Şubat 2023 euro ve dolar fiyatları!

01.02.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 1 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 21.30'da FED faiz kararının açıklanacak olması nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Merkez Bankası (FED) Başkanı Başkanı Jerome Powell, bugün gerçekleşecek olan 2. toplantının ardından FED faiz kararını kamuoyuyla paylaşacak. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte FED Faiz kararı öncesi 1 Şubat 2023 euro ve dolar fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? FED Faiz kararı öncesi 1 Şubat 2023 euro ve dolar fiyatları!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı öncesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Son olarak Aralık'ta 50 baz puanlık faiz artışı kararı alınmasının ardından kurumun bu sene izleyecekleri tutum, dünya çapında piyasaların yönünde belirleyici olacak. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte FED Faiz kararı öncesi 1 Şubat 2023 euro ve dolar fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8106 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.8058 TL'den, satış fiyatı ise 18.8155 TL'den el değiştiriyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,4433 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.4349 TL alış ve 20.4517 TL satış fiyatından işlem görüyor.

FED

FED FAİZ KARARI ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak.

FED faiz kararı bugün açıklanacak.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı, 1 Şubat'ta saat 21.30’da açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023'ün ilk FED faiz kararı ne olur? Başkan Powell'dan 2023 faiz sinyali!

2023 OCAK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları varlık fiyatları için önem arz ediyor.

Analistler, hem ABD’de hem de Avrupa’da enflasyonda önemli gerilemenin yaşandığına dikkati çekerek, piyasalarda yatırımcıların merkez bankalarının şahin adımlarına ara verebileceği yönündeki beklentilerin daha güçlü şekilde tartışıldığını bildirdi.

FED BAŞKANI JEROME POWELL'DAN 'FED FAİZ KARARI' SİNYALİ

FED Başkanı Jerome Powell, yeni yılda faiz indirimi kararı almayı düşünmediklerini söyledi. FED faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın bekleyişte! Alım fırsatı ve rekor...Gram altın bekleyişte! Alım fırsatı ve rekor...
SGK’da masalar EYT dosyaları ile doldu! Kademeli prim kafaları karıştırdıSGK’da masalar EYT dosyaları ile doldu! Kademeli prim kafaları karıştırdı
Detaylar belli oldu! Zorunlu emeklilik şartı kalkıyor... '500 TL destek'Detaylar belli oldu! Zorunlu emeklilik şartı kalkıyor... '500 TL destek'
Anahtar Kelimeler:
dolar FED faiz kararı

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

Son dakika: İstanbul için uyarı geldi! Kar ne zaman yağacak? Hareketlilik başladı... Tarih verip duyurdular

Son dakika: İstanbul için uyarı geldi! Kar ne zaman yağacak? Hareketlilik başladı... Tarih verip duyurdular

Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Yarın açıklanacak! Altın yatırımcıları hazır olun!

Yarın açıklanacak! Altın yatırımcıları hazır olun!

SGK’da masalar EYT dosyaları ile doldu! Kademeli prim kafaları karıştırdı

SGK’da masalar EYT dosyaları ile doldu! Kademeli prim kafaları karıştırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.