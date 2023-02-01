DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? FED Faiz kararı öncesi 1 Şubat 2023 euro ve dolar fiyatları!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı öncesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Son olarak Aralık'ta 50 baz puanlık faiz artışı kararı alınmasının ardından kurumun bu sene izleyecekleri tutum, dünya çapında piyasaların yönünde belirleyici olacak. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte FED Faiz kararı öncesi 1 Şubat 2023 euro ve dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8106 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.8058 TL'den, satış fiyatı ise 18.8155 TL'den el değiştiriyor.

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,4433 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.4349 TL alış ve 20.4517 TL satış fiyatından işlem görüyor.

FED FAİZ KARARI ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak.

FED faiz kararı bugün açıklanacak.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı, 1 Şubat'ta saat 21.30’da açıklanacak.

2023 OCAK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları varlık fiyatları için önem arz ediyor.

Analistler, hem ABD’de hem de Avrupa’da enflasyonda önemli gerilemenin yaşandığına dikkati çekerek, piyasalarda yatırımcıların merkez bankalarının şahin adımlarına ara verebileceği yönündeki beklentilerin daha güçlü şekilde tartışıldığını bildirdi.

FED BAŞKANI JEROME POWELL'DAN 'FED FAİZ KARARI' SİNYALİ

FED Başkanı Jerome Powell, yeni yılda faiz indirimi kararı almayı düşünmediklerini söyledi. FED faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalması bekleniyor.

