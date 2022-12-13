Dolar ne kadar, Euro kaç TL? FED faiz kararı öncesi 13 Aralık 2022 Salı euro ve dolar fiyatları!

Dolar ve Euro'da son durum merak konusu oldu. Önceki kapanışını yüzde 0,08 artışla 18,6453 TL'den yapan USD, dün 18,6379 TL alış, 18,6527 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, dolar ne kadar, Euro kaç TL? İşte konuya ilişkin detaylar ile FED faiz kararı öncesi 13 Aralık 2022 Salı euro ve dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR OLDU? (13 ARALIK 2022 SALI)

Dolar, önceki kapanışını 18,6453 TL'den yaptı.

Dolar, dün 18,6379 TL alış, 18,6527 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar ve Euro'da son duruma bugün (13 Aralık 2022 Salı) piyasalar açıldıktan sonra yer verilecektir...

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro, önceki kapanışını 19,6460 TL'den yaptı.

Euro, dün 19,6335 alış, 19,6587 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

DOLAR VE ALTINDA 2022'NİN SON VİRAJI

FED faiz kararı, 2022 Aralık ayı toplantısı sonrası açıklanacak ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın sözleri

küresel piyasalar ile altın ve dolara yön verecek.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022'nin son FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Kritik FED faiz kararı bu toplantıda alınacak. FED faiz kararının, FED Başkanı Jerome Powell tarafından 21.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

FED BAŞKANI JEROME POWELL KONUŞMASI NE ZAMAN?

Piyasaların gözleri Başkan Powell'in, Brookings Enstitüsü'nün Washington'da düzenleyeceği etkinlikte yapacağı konuşmasında olacak.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bilindiği üzere FED, 2022 yılında faizleri peş peşe artırma kararı almıştı. Yılın son FED faiz toplantısında faizlerin, yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle de 75 baz puan artırılacağı düşünülüyor.



