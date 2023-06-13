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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? FED faiz kararı öncesi 13 Haziran 2023 dolar ve euro fiyatlarında son durum

13.06.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 13 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştirilecek olan FED faiz kararı toplantısı nedeniyle yakından takip ediliyor. Toplantı 14 Haziranda da gerçekleştirilecek ve FED Başkanı Jerome Powell merakla beklenen açıklamayı yapacak. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, FED faiz kararı öncesi 13 Haziran 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? FED faiz kararı öncesi 13 Haziran 2023 dolar ve euro fiyatlarında son durum

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. FED'in faiz toplantısı, yayımlanan takvime göre; 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Mayıs ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltmişti. Dolar ve euro fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 13 Haziran 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 23.5463 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5430 liradan, satış fiyatı ise 23.5497 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0,80'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 25.5005 TL'den yapan euro şu anda 25.4434 TL alış ve 25.5577 TL satış fiyatına sahip.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı 14 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.

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HAZİRAN AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in faiz toplantısı, yayımlanan takvime göre; 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi şu şekilde:

13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim-1 Kasım
12-13 Aralık

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