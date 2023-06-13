Dolar ne kadar? Euro kaç TL? FED faiz kararı öncesi 13 Haziran 2023 dolar ve euro fiyatlarında son durum

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. FED'in faiz toplantısı, yayımlanan takvime göre; 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Mayıs ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltmişti. Dolar ve euro fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 13 Haziran 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 23.5463 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5430 liradan, satış fiyatı ise 23.5497 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0,80'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 25.5005 TL'den yapan euro şu anda 25.4434 TL alış ve 25.5577 TL satış fiyatına sahip.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı 14 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.

HAZİRAN AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in faiz toplantısı, yayımlanan takvime göre; 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi şu şekilde:

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim-1 Kasım

12-13 Aralık

