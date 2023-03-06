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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? İşte 6 Mart 2023 Pazartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları...

06.03.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken haftanın ilk işlem gününde euro alış-satış fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başladı. Güncel alış - satış fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 6 Mart 2023 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? İşte 6 Mart 2023 Pazartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 6 Mart 2023 Pazartesi günü merak edildi. Çok sayıda yatırımcı ve vatandaş arama motorlarında güncel alış - satış fiyatlarını araştırıyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? Detaylara haberinizden ulaşabilirsiniz. İşte, 6 Mart 2023 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8957 TL'den yaptı.

Dolar 18.8889 TL alış fiyatından, 18.9027 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20.1155 TL'den yaptı.

Euro bugün 20.1106 TL alış ve 20.1204 TL satış fiyatına sahip.

s

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.7529 TL'den yaptı.

Euro 22.7431 TL alış fiyatından, 22.7626 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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Euro Türk lirası dolar döviz kuru

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