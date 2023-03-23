DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? İşte FED FAİZ KARARI sonrası 23 Mart 2023 dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euo fiyatlarında son durum FED faiz kararı açıklamasının ardından arama motorlarında sorgulanıyor. FED faiz kararı için ilk toplantı 21 Mart'ta ikinci toplantı ise geçtiğimiz gün yapıldı. FED tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını geçtiğimiz gün açıkladı. FED faizi 25 baz puan artışla yüzde 4,75-5,00 aralığına yükseltti. 23 Mart dolar ve euro fiyatları merak konusu oldu. İşte FED faiz kararı sonrası 23 Mart 2023 dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.0432 TL'den yaptı.

Dolar 19,0383 TL alış, 19,0482 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro ise son kapanışını 20,7635 TL'den yaptı.

Euro, 20,7573 TL alış, 20,7697 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

2007'DEN BU YANA KAYDEDİLEN EN YÜKSEK ARALIK

Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.

Son artışla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

