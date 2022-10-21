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Dolar ne kadar, kaç TL? 21 Ekim 2022 Cuma sterlin, euro, dolar canlı ve anlık alış satış fiyatları!

21.10.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, birçok kişi Merkez Bankası faiz kararının açıklanması sonrası "Dolar ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Merkez Bankası bu ay faizleri beklentilerin 50 baz puan üzerinde 150 baz puan düşürerek, yüzde 10,5 seviyesine çekti. İşte Merkez Bankası faaiz kararı sonrası 21 Ekim 2022 Cuma sterlin, euro, dolar canlı ve anlık alış satış fiyatları...

Dolar ne kadar, kaç TL? 21 Ekim 2022 Cuma sterlin, euro, dolar canlı ve anlık alış satış fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri, geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın onuncu faiz kararını açıklamasının ardından 21 Ekim 2022 Cuma günü araştırılıyor. Önceki kapanışını 18,5825 TL'den yapan USD, 18.5807 TL alış, 18.5844 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? 21 Ekim 2022 Cuma sterlin, euro, dolar canlı ve anlık alış satış fiyatları...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5825 TL'den yapan dolar, 18.5807 TL alış, 18.5844 TL satış fiyatından işlem gördü.

21 Ekim Cuma günü dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer veilecektir...

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,03'lük düşüşle yapan euro 18,1685 TL'den seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1339 TL alış, 18,2032 TL satış fiyatından el değiştirdi.

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STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,8308 TL'den gerçekleştiren sterlin 20,8169 alış, 20,8449 TL satış fiyatından işlem gördü.

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