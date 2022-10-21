Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri, geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın onuncu faiz kararını açıklamasının ardından 21 Ekim 2022 Cuma günü araştırılıyor. Önceki kapanışını 18,5825 TL'den yapan USD, 18.5807 TL alış, 18.5844 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? 21 Ekim 2022 Cuma sterlin, euro, dolar canlı ve anlık alış satış fiyatları...
Önceki kapanışını 18,5825 TL'den yapan dolar, 18.5807 TL alış, 18.5844 TL satış fiyatından işlem gördü.
21 Ekim Cuma günü dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer veilecektir...
Önceki kapanışını 0,03'lük düşüşle yapan euro 18,1685 TL'den seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1339 TL alış, 18,2032 TL satış fiyatından el değiştirdi.
Önceki kapanışını 20,8308 TL'den gerçekleştiren sterlin 20,8169 alış, 20,8449 TL satış fiyatından işlem gördü.