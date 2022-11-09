Dolar ne kadar, kaç TL? 9 Kasım 2022 Çarşamba güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel sterlin, euro arama internette araştırılıyor. Dün güne yükselişle başlamasıyan USD tekrardan 18,60 TL'yi görmüştü. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? 9 Kasım 2022 Çarşamba günü güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları ile canlı takip ekranı haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını yüzde 0,26 artışla 18,5601 TL'den yapan USD, 18,5496 alış, 18,5707 TL satış fiyatından işlem gördü.

9 Kasım 2022 Çarşamba günü dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 18.7033 TL'den yapan Euro 18,6834 TL alış, 18,7232 TL satış fiyatından el değiştirdi.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,4516 TL'den yapan İngiliz Sterlin'i ise 21,3958 TL alış, 21,5076 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



