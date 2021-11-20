Dolar ne kadar oldu? 20 Kasım Cumartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları

20 Kasım 2021 Cumartesi günü dolar, euro ve sterlin, haftanın son işlem günü olan cuma günü kapanışına yakın seviyelerde işlem görüyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları…

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar 20 Kasım 2021 Cumartesi sabahı 11,21 TL alış, 11,28 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Dolar gibi euro da tarihi seviyeleri test ediyor. Euro kuru 12,66 TL alış, 12,75 TL satış seviyesinde yer alıyor.

Son dönemlerde en yüksek 15,26 TL'yi gören sterlinin 20 Kasım Cumartesi günü alış fiyatı 15,08 TL, satış fiyatı ise 15,18 TL…



