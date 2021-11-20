FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ne kadar oldu? 20 Kasım Cumartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları

Dolar ne kadar oldu? 20 Kasım Cumartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları

20.11.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarında görünen dalgalanmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TCMB’nin faizleri düşürmesinin ardından tarihî rekorları tazeleyerek 11 TL sınırını aşan dolar, anbean takip ediliyor.

20 Kasım 2021 Cumartesi günü dolar, euro ve sterlin, haftanın son işlem günü olan cuma günü kapanışına yakın seviyelerde işlem görüyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları…

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar 20 Kasım 2021 Cumartesi sabahı 11,21 TL alış, 11,28 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Dolar gibi euro da tarihi seviyeleri test ediyor. Euro kuru 12,66 TL alış, 12,75 TL satış seviyesinde yer alıyor.

Son dönemlerde en yüksek 15,26 TL'yi gören sterlinin 20 Kasım Cumartesi günü alış fiyatı 15,08 TL, satış fiyatı ise 15,18 TL…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'den asgari ücret ve faiz açıklamasıHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'den asgari ücret ve faiz açıklaması
PARTNER"Çekmeyin, ben o değilim!""Çekmeyin, ben o değilim!"
Koton, LC Waikiki, Defacto indirimleri ne zaman? Koton, LC Waikiki, Defacto indirimleri ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Okul bahçesinde kan donduran olay! Asılı halde bulundu

Okul bahçesinde kan donduran olay! Asılı halde bulundu

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Onun da fiyatı artıyor! Konsey toplanıyor

Onun da fiyatı artıyor! Konsey toplanıyor

Marketlerde kota dönemi başladı!

Marketlerde kota dönemi başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.