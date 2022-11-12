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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 12 Kasım 2022 Cumartesi güncel euro ve dolar fiyatları!

12.11.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro'da son durum 12 Kasım 2022 Cumartesi günü güncel fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyon verileri sonrasında dolarda düşüş görülürken geçtiğimiz gün euro ise yukarı yönlü hareketlenmeye başlamıştı. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 12 Kasım 2022 Cumartesi güncel euro ve dolar fiyatları...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 12 Kasım 2022 Cumartesi güncel euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro'da son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Ons altın bugün 1.767,69 dolar alış, 1.768,05 USD satış fiyatından el değiştiriyor. Önceki kapanışını 1.043,51 TL'den yapan gram altın ise 1.054,32 TL alış, 1.054,51 TL satış fiyatından ilem görüyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 12 Kasım 2022 Cumartesi güncel euro ve dolar fiyatları...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Yüzde 0,36 artışla önceki kapanışını 18,5449 TL'den yapan dolar, 18,5328 TL alış, 18,5571 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 19,2202 TL'den yapan Euro 19,1966 TL alış 19,2438 TL satış fiyatından işlem görüyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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