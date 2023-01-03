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DOLAR ne kadar oldu? EURO kaç TL? 3 Ocak 2023 Salı TÜİK ENFLASYON ORANI öncesi Euro ve Dolar TL alış satış fiyatları

03.01.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro'da son durum bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranı nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yayımlanacak olan enflasyon oranı verileri ile memur ve emekli maaşı zam oranları belli olacak. Öte yandan enflasyon oranlarının döviz kuruna nasıl yansıyacağı da merak edilen bir diğer konu oldu. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 3 Ocak 2023 TÜİK enflasyon oranı açıklaması öncesi Euro ve Dolar fiyatları...

DOLAR ne kadar oldu? EURO kaç TL? 3 Ocak 2023 Salı TÜİK ENFLASYON ORANI öncesi Euro ve Dolar TL alış satış fiyatları

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu olurken Euro'da son durum TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranının yayımlanacak olması sebebiyle araştırılıyor. Güncel rakamlar merak konusu oldu. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 3 Ocak 2023 Salı günü TÜİK enflasyon oranı açıklaması öncesi Euro ve Dolar fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,7144 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,7122 TL alış, 18,7166 TL satış fiyatından işlem gördü.

3 Ocak 2023 Salı günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

euro

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 19,9927 TL'den yapan Euro 19,9795 TL alış, 20,0061 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları için beklenen tarih yaklaşıyor.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacağı tarihe kısa bir süre kaldı.

Enflasyon verileri 3 Ocak Salı günü açıklanacak.

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK aralık ayı enflasyon rakamları saat kaçta belli olur? İşte son 5 aylık oranlar!

ARALIK AYIN ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon verilerinin 3 Ocak salı günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

TÜİK 2022 Kasım enflasyon rakamında 2,88 oranında artış yaşanırken yıllık oran ise %84,39 oldu.

TÜİK enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli ve memur maaşları da şekillenecek.

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK aralık ayı enflasyon rakamları saat kaçta belli olur? İşte son 5 aylık oranlar!

SON 5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 5 aylık enflasyon artış oranı yüzde 14.04 oldu.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37

Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,46

Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,08

Ekim ayı enflasyonu farkı 3,54

Kasım ayı enflasyonu 3,51

İSTANBUL'DA ARALIK AYI ENFLASYONU

İstanbul Ticaret Odası (İTO), megakent İstanbul'a ilişkin aralık ayı enflasyon rakamlarını yayımladı.

İstanbul'da aralık ayında Kasım ayına göre, perakende fiyatlar yüzde 2,94, toptan fiyatlar yüzde 3,71 artış gösterdi.

2022'nin tamamında ise perakende fiyatlar yüzde 93 arttı.

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Euro dolar Enflasyon oranı tüik enflasyon

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