Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 19 Nisan 2023 Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatlarında son durum haftanın üçüncü işlem gününde (19 Nisan 2023 Çarşamba) vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Öte yandan gram altın 1.248,87 TL alış, 1.248,04 TL satış fiyatından işlem görüyor. Cumhuriyet altının ise alış fiyatı 8.622,00 Tl, satış fiyatı 8.815,00 TL oldu. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 19 Nisan 2023 Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.3966 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.3945 liradan, satış fiyatı ise 19.3988 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0,58'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.3674 TL'den yapan euro şu anda 21.3343 TL alış ve 21.4005 TL satış fiyatına sahip.

