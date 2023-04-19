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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 19 Nisan 2023 Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatları...

19.04.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında euro/TL, dolar/TL için güncel alış-satış fiyatlarını sorguluyor. Peki, dolar ne kadar? euro kaç TL? İşte, 19 Nisan 2023 Çarşamba günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 19 Nisan 2023 Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatlarında son durum haftanın üçüncü işlem gününde (19 Nisan 2023 Çarşamba) vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Öte yandan gram altın 1.248,87 TL alış, 1.248,04 TL satış fiyatından işlem görüyor. Cumhuriyet altının ise alış fiyatı 8.622,00 Tl, satış fiyatı 8.815,00 TL oldu. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 19 Nisan 2023 Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.3966 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.3945 liradan, satış fiyatı ise 19.3988 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0,58'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.3674 TL'den yapan euro şu anda 21.3343 TL alış ve 21.4005 TL satış fiyatına sahip.

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