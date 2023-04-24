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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 24 Nisan 2023 Pazartesi günü güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

24.04.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için herkesin beklediği rakam ve tarihi verdi. Peki, dolar ne kadar? euro kaç TL? İşte, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 24 Nisan 2023 Pazartesi günü güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar ve euro fiyatlarında son durum haftanın üçüncü işlem gününde (24 Nisan 2023 Pazartesi) vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Öte yandan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Mesajım oldukça netti" ifadesine yer veren İslam Memiş, 1250 TL seviyelerinde olan gram altının 300 TL kadar artacağını vurguladı. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü güncel dolar ve euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.4058 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.4015 liradan, satış fiyatı ise 19.4103 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0,39'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.3158 TL'den yapan euro şu anda 21.3029 TL alış ve 21.3287 TL satış fiyatına sahip.

sterlin

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise bugün 24,1185 TL alış, 24,1752 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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Euro dolar sterlin

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