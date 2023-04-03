Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 3 Nisan 2023 dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...

Dolar ve euro fiyatları 3 Nisan 2023 Pazartesi günü arama motorlarında sorgulanıyor. Güncel dolar ve euro fiyatları için yapılan araştırmala hız kazandı. İşte 3 Nisan 2023 Pazartesi gününün güncel dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.1886 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.1847 liradan, satış fiyatı ise 19.1926 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.21'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.8834 TL'den yapan euro şu anda 20.8734 TL alış ve 20.8936 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Sterlin son kapanışını 23.7800 TL'den yaptı.

İngiliz Sterlini/TL kuru alış fiyatı 23.7599 liradan, satış fiyatı ise 23.8002 liradan işlem görüyor.



