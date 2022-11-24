Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Merkez Bankası faiz kararı öncesi 24 Kasım euro, sterlin ve dolar fiyatları!

Dolar, euro ve sterlinde son durum Merkez Bankası faiz kararı öncesi 24 Kasım 2022 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "24 Kasım 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL?" soeu ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı öncesi 24 Kasım euro, sterlin ve dolar fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,6107 TL'den yapan dolar geçtiğimiz gün yüzde 0i03 düşüşle 18,6063 TL alış fiyatından, 18,6152 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar, euro ve sterlinde son duruma 24 Kasım Perşembe günü piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 19,4458 TL'den yapan Euro 19,4222 Tl alış, 19.4695 TL satış fiyatından el değiştirdi.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 22,5278 TL'den yapan Sterlin, 22,5027 TL alış, 22,65530 TL satış fiyatından işlem görüyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



