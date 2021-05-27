Dolar neden yükseliyor? Dolar daha yükselir mi, düşer mi?

Dolar kuru yükselirken vatandaşlar arama motorları üzerinden dolar neden yükseliyor? sorusuna yanıt arıyor. Parasını dolar ile değerlendirmek isteyenler tarafından "dolar yükselir mi, düşer mi?" konusu araştırılıyor. İşte, detaylar...

DOLAR NEDEN YÜKSELİR? DOLAR YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Küresel piyasada son zamanlarda değer kaybı yaşayan dolar endeksi (DYX) 27.05.2021 itibariyle yatay seyreden endekse rağmen 1. Çeyrek verilerini açıklayan Fed, güçlü bir görünüşte olması gelişmekte olan ülkelere daha fazla etki edebilir.

Son 10 günlük ortalaması 8.41 olan Dolar TL kuru 8.41 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Çeşitli indikatörlere göre bu tutunma yukarı yönlü hareketi görmemize sebep olabilir. 8.49 direncinin geçilmesi sebebiyle bir sonraki hedef 8.58-8.60 bandı olabilir.

Ayrıca, 8.41-8.43 bölgesi destek olarak çalışmaya başladı. Direnç noktaları olarak 8.46/8.49/8.55 olarak görülürken destek noktaları olarak ise 8.40 seviyesini önemli destek noktası olarak görülürken diğer destek noktaları ise 8.43 ile 8.22 değerleri arasında görülüyor.

Teknik indikatörlere güçlü al seviyesinde olan dolar, hareketli ortalamaya göre ise alınabilecek olarak görülüyor yani artacağı düşünülüyor.

