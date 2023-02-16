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Dolar rekor kırarken Türk Lirası için çarpıcı analiz: IIF'ye göre TL'nin adil değeri 21! 'Deprem baskıyı arttıracak...'

16.02.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru dün bir anlık yükselişle 19.30 seviyelerini gördü ve yeni rekor seviyesini güncelledi. Bu gelişmenin ardından Uluslararası Finans Enstitüsü gelişmekte olan ülke para birimleri için yayımladığı raporda Türk Lirası için çarpıcı bir analiz yapıldı. Analizde ekonomistlerin TL için adil değeri 21 lira olarak belirlediği ve depremin TL üzerindeki baskıyı arttıracağı öngörüldü.

Dolar rekor kırarken Türk Lirası için çarpıcı analiz: IIF'ye göre TL'nin adil değeri 21! 'Deprem baskıyı arttıracak...'

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) tarafından ekonomistlerle yapılan bir analizde içinde Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan para birimlerine ilişkin çok çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. Ekonomistler parasal sıkılaşmayla dolarda güçlü seyir devam ettikçe Mısır, Pakistan ve Lübnan’dan sonra diğer bazı gelişmekte olan ekonomilerde de para yönetimlerinin devalüasyon kararları almasını bekliyor. Nijerya, Ukrayna, Arjantin, Gana, Sri Lanka, Zimbabwe ve Bangladeş devalüasyon riskine dikkat çekilen ülkeler arasında.

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TÜRK LİRASININ ADİL DEĞERİ 21 TL DÜZEYİNDE

Analizde Türkiye’ye ilişkin yapılan değerlendirmede bir çok analistin TL’nin yapay olarak güçlü tutulduğu fikrinde olduğu, enflasyon baskılarının deprem felaketiyle daha da artabileceği belirtiliyor. IIF, cari açığın giderek yükselmesi üzerine TL için öngördüğü adil değeri Eylül 2022’de 16,50 düzeyinden 21 düzeyine yükseltmişti. ABD’li yatırım bankası JPMorgan ise FT’de yer alan habere göre hükümetin geleneksel olmayan ekonomik adımlarının sürdürülemez olduğunu belirterek enflasyonu kötüleştireceğini ve ekonominin seçimlerin ardından 3. çeyrekte resesyona gireceğini öngörüyor.

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DOLAR/TL KURUNDA REKOR

Öte yandan ABD doları, ABD tüketici enflasyonunun Ocak ayında yüksek kalmaya devam etmesinin ardından dün 103.82 seviyelerine kadar yükseldi. Yurt içinde dolar/TL kuru ise dün tarihi rekorunu bir kez daha yenileyerek 19.30 seviyelerini gördü. Ardından 18,85 TL seviyelerine geri dönen dolar kurunun yükselmesinde, doların son haftada küresel piyasalarda değerlenmesi ve gelişen ülke paraları karşısında yükselişe geçmesinde ABD Merkez Bankası Fed’in bu yıl içinde 2 faiz artışı yapacağı beklentisinin artması etkili oldu.

Kur bu sabah ise 07.15 itibarıyla 18.85’te yatay seyrini sürdürüyor. Euro/TL kuru da 20.19’dan değerleniyor.

DOLAR


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Türk lirası

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