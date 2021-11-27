FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar şu an ne kadar? İşte 27 Kasım Cumartesi dolar ve euro fiyatları

Dolar şu an ne kadar? İşte 27 Kasım Cumartesi dolar ve euro fiyatları

27.11.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların kapalı olduğu 27 Kasım 2021 Cumartesi günü dolar, euro ve sterlin fiyatları, güne yatay seviyeden başladı. Haftanın son işlem günü olan 26 Kasım Cuma gününe 12.03 TL’den başlayan dolar, akşam saatlerinden itibaren yükselişe geçmişti.

Kasım ayının 3. haftasına 11.05 TL seviyelerinden başlayarak, yukarı yönlü sert hareketlenmeler sergileyen dolar, 13.45 TL’ye çıkarak, rekor seviyeye ulaşmıştı. Daha sonra bir miktar gerileyen dolar, 27 Kasım Cumartesi sabahına yatay bir seyirle başladı.

27 KASIM CUMARTESİ DOLAR FİYATLARI

1 dolar 27 Kasım 2021 Cumartesi sabahına 12:43 TL’den başladı.

EURO VE STERLİN FİYATLARI

Euro da 14.07 TL civarında hareket ederken, İngiliz sterlini ise 16.58 TL’den işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI

Ekonomi uzmanlarının dolar yorumları: Son meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ilk başta Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan işbirliği anlaşmaları ve TCMB'nin bankalarla gerçekleştireceği görüşmenin de etkisiyle yaşanan düşüşün politika değişikliği olmadığı sürece geçici olarak düşmesi bekleniyordu.

Önceki günkü fiyat hareketinin bir zirve olduğu ve dünkü düşüşle beraber geri çekilmenin ilk destek olan 11.90 seviyelerinin altına gelmesinin beklendiği kaydedilmişti.

Bu seviyenin altında meydana gelebilecek gün kapanışlarıyla beraber 11.30 destek bölgesinin test edilebileceği vurgulanmıştı. Ancak durum tersi oldu ve dolar/TL yukarı yönlü hareket etti. Yukarıda da ilk olarak 12.50 TL ve sonrasında ise 13 TL’nin önemli dirençleri yer aldığı vurgulanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: Toplumun yüzde 90'ını...Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: Toplumun yüzde 90'ını...
PARTNER"Nasıl yendik ama!""Nasıl yendik ama!"
Numan Kurtulmuş'tan 'döviz kuru' açıklamasıNuman Kurtulmuş'tan 'döviz kuru' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 ülkeye 'Nu varyantı' sebebiyle seyahat kısıtlaması

Son Dakika: 5 ülkeye 'Nu varyantı' sebebiyle seyahat kısıtlaması

Sosyal medyada gündem oldu: Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım

Sosyal medyada gündem oldu: Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Uzman isimden gram altın öngörüsü!

Uzman isimden gram altın öngörüsü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Kotalı satış tarlaya indi, gübre satışları durdu

Kotalı satış tarlaya indi, gübre satışları durdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.