Dolar şu an ne kadar? İşte 27 Kasım Cumartesi dolar ve euro fiyatları

Kasım ayının 3. haftasına 11.05 TL seviyelerinden başlayarak, yukarı yönlü sert hareketlenmeler sergileyen dolar, 13.45 TL’ye çıkarak, rekor seviyeye ulaşmıştı. Daha sonra bir miktar gerileyen dolar, 27 Kasım Cumartesi sabahına yatay bir seyirle başladı.

27 KASIM CUMARTESİ DOLAR FİYATLARI

1 dolar 27 Kasım 2021 Cumartesi sabahına 12:43 TL’den başladı.

EURO VE STERLİN FİYATLARI

Euro da 14.07 TL civarında hareket ederken, İngiliz sterlini ise 16.58 TL’den işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI

Ekonomi uzmanlarının dolar yorumları: Son meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ilk başta Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan işbirliği anlaşmaları ve TCMB'nin bankalarla gerçekleştireceği görüşmenin de etkisiyle yaşanan düşüşün politika değişikliği olmadığı sürece geçici olarak düşmesi bekleniyordu.

Önceki günkü fiyat hareketinin bir zirve olduğu ve dünkü düşüşle beraber geri çekilmenin ilk destek olan 11.90 seviyelerinin altına gelmesinin beklendiği kaydedilmişti.

Bu seviyenin altında meydana gelebilecek gün kapanışlarıyla beraber 11.30 destek bölgesinin test edilebileceği vurgulanmıştı. Ancak durum tersi oldu ve dolar/TL yukarı yönlü hareket etti. Yukarıda da ilk olarak 12.50 TL ve sonrasında ise 13 TL’nin önemli dirençleri yer aldığı vurgulanmıştı.



