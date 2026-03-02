FİNANS

Dolar/TL 43,97 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 43,9700 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,9340'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,9700'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 düşüşle 51,6690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,7 azalışla 58,9080'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 98,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'dan gelen misillemelerin Orta Doğu'da uzun süreli çatışma risklerini artırması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, saldırılar sonucunda İran'daki askeri komuta kademesinin yok edildiğini savunarak, savaş operasyonlarının tüm gücüyle sürdüğünü ve tüm hedeflere ulaşana kadar devam edeceğini belirtti.

İran'a yönelik saldırıların dört hafta sürebileceğini söyleyen Trump, bu sürenin daha kısa olabileceğinin ihtimaller arasında bulunduğuna işaret etti.

ABD tarafı İran'ın müzakere masasına geri dönmek istediği yönündeki açıklamalara İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani yanıt verdi. Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.

Söz konusu gelişmeler piyasalarda risk algısının artmasına neden olurken, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kısıtlaması başta petrol olmak üzere küresel ticaretin sekteye uğrayabileceğine dair kaygıları artırdı.

Yurt içinde gözler büyüme verilerine çevrildi. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak 2025 yılı 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, 2025 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme verileri, yurt dışında ise jeopolitik gelişmelere ek olarak Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,96
43,98
% 0.08
10:10
Euro
51,57
51,61
% -0.69
10:10
İngiliz Sterlini
58,78
58,88
% -0.72
10:10
Avustralya Doları
31,02
31,05
% -0.76
10:10
İsviçre Frangı
56,97
57,01
% -0.27
10:10
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.6
10:10
Çin Yuanı
6,39
6,39
% -0.2
10:10
İsveç Kronu
4,81
4,82
% -1.09
10:10
