Dolar/TL 6,85'i geçti

Küresel piyasalar güne yatay ve yön konusunda belirsiz bir şekilde başladı. Asya borsalarında karışık bir görüntü gözlemlenirken ABD vadelileri de hafifi ekside seyrediyor.

Yurt dışındaki sınırlı kayıplara karşın, TL varlıklarda ciddi bir satış baskısı yaşanıyor.

Yükselişini sürdüren dolar/TL kuru, dün 1,5 yıl sonra 6,80 barajını aşarken, bugün 6.85'in üzerine çıktı. Euro/TL de aynı şekilde yükseldi ve 7,50'yi gördü.

Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki yatay seyre paralel olarak güne yüzde 0,40 yükselişle 98 bin 944 puandan başladı. Ancak, açılış sonrasında sert bir satış baskısı gören BİST 100 endeksi, yüzde 4'e yakın kayıpla 94.835 puana kadar geri çekildi. Endekste işlemler saat 11:10 itibariyle yüzde 3,47 kayıpla 95.000 civarında gerçekleşiyor.

