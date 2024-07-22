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Dolar/TL kuru için Merkez Bankası'ndan tahmin! TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: Faiz kararı öncesi ipucu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.07.2024 10:20
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. TCMB anketinde piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi. Yıl sonu dolar kuru tahmini 37,37 lira oldu.

Dolar/TL kuru için Merkez Bankası'ndan tahmin! TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: Faiz kararı öncesi ipucu

Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

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Buna göre ankette, katılımcıların 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,37 TL olurken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket döneminde 41,52 TL olarak belirlendi.

Bir önceki dönemde beklentiler sırasıyla 37,75 ve 41,41 TL olmuştu.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yılın yedinci anketinde yüzde 50,30 olarak belirlendi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 50,00 seviyesinde sabit kaldı.

Bankanın kritik faiz kararı ise yarın saat 14.00'te açıklanacak.

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ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bu anket döneminde yüzde 42,95 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 43,52 olarak belirlenmişti.

Öte yandan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 30,02, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak belirlendi.

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DOLAR BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,75 TL iken, bu anket döneminde 37,37 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, bu anket döneminde 41,52 TL olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon faiz dolar Merkez Bankası
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