FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 10 Eylül Cuma döviz fiyatları!

Dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 10 Eylül Cuma döviz fiyatları!

10.09.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde az da olsa yükseliş trendine giren dolar fiyatları, 10 Eylül 2021 Cuma gününe, dünkü kapanışına paralel bir seviyede başladı. İşte günlük dolar, euro ve sterlin fiyatları…

Döviz piyasalarında son günlerde bir yükseliş hâkim. Özellikle son haftalarda 8,30 TL bandına kadar gerileyen dolar fiyatları, 8,40 TL civarına kadar yükseldi. Dolar kuru, son günlerde bu seviyede hareket ediyor…

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar, haftanın son iş günü 10 Eylül sabahında 8,44 Türk lirası bandında hareketini devam ettiriyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,4424 Türk lirası, satış fiyatı 8,4528 Türk lirasından işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,9875 Türk lirası alış fiyatı, 10,000 Türk lirası satış fiyatıyla el değiştiriyor.

İngiliz sterlini ise 11,69 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adliye memuru 'uçan süpürge' yaptı!Adliye memuru 'uçan süpürge' yaptı!
Kaliforniya cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladıKaliforniya cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı
ŞOK hafta sonu fırsatları neler?ŞOK hafta sonu fırsatları neler?
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

15 günde elle üretiliyor! Arapların gözdesi

15 günde elle üretiliyor! Arapların gözdesi

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

Seyahate çıkacaklar dikkat: Yeni dönem!

Seyahate çıkacaklar dikkat: Yeni dönem!

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.