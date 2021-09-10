Dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 10 Eylül Cuma döviz fiyatları!

Döviz piyasalarında son günlerde bir yükseliş hâkim. Özellikle son haftalarda 8,30 TL bandına kadar gerileyen dolar fiyatları, 8,40 TL civarına kadar yükseldi. Dolar kuru, son günlerde bu seviyede hareket ediyor…

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar, haftanın son iş günü 10 Eylül sabahında 8,44 Türk lirası bandında hareketini devam ettiriyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,4424 Türk lirası, satış fiyatı 8,4528 Türk lirasından işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,9875 Türk lirası alış fiyatı, 10,000 Türk lirası satış fiyatıyla el değiştiriyor.

İngiliz sterlini ise 11,69 TL seviyelerinden alıcı buluyor.



