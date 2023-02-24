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DOLAR ve EURO ne kadar? 24 Şubat 2023 dolar, euro ve sterlinde son durum!

24.02.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, geçtiğimiz gün Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl politika faizini yüzde 14 seviyelerinden yüzde 9’a kadar kademeli olarak düşerek banka, Ocak ayında ise faizleri sabit bırakmıştı. Banka 50 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 8,5 seviyesine indirdi. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 24 Şubat 2023 dolar, euro ve sterlinde son durum...

DOLAR ve EURO ne kadar? 24 Şubat 2023 dolar, euro ve sterlinde son durum!

Dolar ve euro fiyatlarında son durum 24 Şubat 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'dan 8,5'e düşürdü. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 24 Şubat 2023 Cuma günü güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8785 TL'den yaptı.

Dolar 18.87,33 TL alış fiyatından, 18.8837 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20.0099 TL'den yaptı.

Euro bugün 20.0065 TL alış ve 20.0134 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.6966 TL'den yaptı.

Euro 22.6883 TL alış fiyatından, 22.7049 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ YÜZDE 8,5 SEVİYESİNE İNDİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) geçtiğimiz gün yılın ikinci toplantısını gerçekleştirerek, faiz kararını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl politika faizini yüzde 14 seviyelerinden yüzde 9’a kadar kademeli olarak düşerek Merkez Bankası, Ocak ayında ise faizleri sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası 50 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 8,5 seviyesine indirdi.

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Euro dolar Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı

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