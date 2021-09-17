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Dolar ve euro ne kadar? İşte 17 Eylül Cuma dolar ve euro fiyatları!

17.09.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Eylül 2021 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren dolar ve euroda hareketlenme yaşandı. Son günlerde yukarı yönlü çıkışını sürdüren dolar fiyatları, haftanın son işlem gününe de yükselişle başladı…

Bir önceki gün 8,44 TL civarında hareketlerini sürdüren dolar fiyatları, haftanın son günü değer kazandı. Dolar fiyatları, bir önceki kapanışına yakın seviyelerde seyrederken, euroda da durum benzer şekilde ilerliyor.

17 EYLÜL 2021 CUMA DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar, 17 Eylül Cuma gününe 8,54 TL seviyelerinden başlarken, Euro ise 10,04 TL bandında hareket ediyor. İngiliz sterlini ise 11,77 TL civarında işlemlerini sürdürüyor.

Ekonomistler, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeyi sürdürebileceği ve yükselen enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleriyle küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek izlediğini, bu durumun dolara olan talebi artırdığını ifade ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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