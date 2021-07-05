Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz Pazartesi dolar ve euro fiyatları

Geçtiğimiz hafta 8,70 Türk lirası seviyelerinden dengelenen dolar, 5 Temmuz Pazartesi sabahına hemen hemen aynı seviyelerde başladı. Euroda da durum dolardan farklı değil. Euro fiyatları da 10 TL’nin üstüne işlem görüyor.
Dolar, 5 Temmuz pazartesi günü 8,68 TL bandında hareket ediyor. Euro ise 10,29 TL seviyelerinde işlemlerini sürdürüyor.
Yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamı bugün paylaşılacak. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren enflasyon rakamları maaş, ücret ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.
Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere Türkiye gündemindeki konuların masaya yatırılması bekleniyor.
Dünya genelinde ise Covid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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