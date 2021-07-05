FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz Pazartesi dolar ve euro fiyatları

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz Pazartesi dolar ve euro fiyatları

05.07.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın ilk 6 aylık enflasyonun belli olacağı 5 Temmuz Pazartesi günü dolar ve euro fiyatlarında anlık değişiklikler gözleniyor. Sabah saatlerinden itibaren işlemlerine başlayan dolar ve euro fiyatları, bir önceki kapanışına yakın seviyelerde hareket ediyor.

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz Pazartesi dolar ve euro fiyatları

Geçtiğimiz hafta 8,70 Türk lirası seviyelerinden dengelenen dolar, 5 Temmuz Pazartesi sabahına hemen hemen aynı seviyelerde başladı. Euroda da durum dolardan farklı değil. Euro fiyatları da 10 TL’nin üstüne işlem görüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar, 5 Temmuz pazartesi günü 8,68 TL bandında hareket ediyor. Euro ise 10,29 TL seviyelerinde işlemlerini sürdürüyor.

GÖZLER ENFLASYON RAKAMINDA

Yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamı bugün paylaşılacak. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren enflasyon rakamları maaş, ücret ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.

Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere Türkiye gündemindeki konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Dünya genelinde ise Covid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili
Polisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldıPolisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldı
Engelli maaşı ne kadar olacak?Engelli maaşı ne kadar olacak?
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Altın ne kadar oldu?

Altın ne kadar oldu?

Ödemeler son kez bugün yatıyor

Ödemeler son kez bugün yatıyor

Nakdi ücret desteği bitti mi?

Nakdi ücret desteği bitti mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Memur ve emekli zammı belli oluyor

Memur ve emekli zammı belli oluyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.