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DOLAR yatırımcıları DİKKAT! Uzman isimden UYARI: Pek yakında sonu geliyor! 8 Şubat 2023 Çarşamba euro ve dolar fiyatlarında son durum!

08.02.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ünlü ekonomist Nouriel Roubini'nin yaptığı açıklamada "Pek yakında sonu geliyor" ifadelerini kullanması sebebiyle hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan birçok kişi euro alış satış fiyatlarını da arama motorlarında sorguluyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 8 Şubat 2023 Çarşamba günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR yatırımcıları DİKKAT! Uzman isimden UYARI: Pek yakında sonu geliyor! 8 Şubat 2023 Çarşamba euro ve dolar fiyatlarında son durum!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 8 Şubat 2023 Çarşamba günü merak konusu oldu. Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren ünlü ekonomist Nouriel Roubini'nin sözleri gündem oldu. Birçok kişi internette "Dolar ne kadar? Euro kaç TL?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 8 Şubat 2023 Çarşamba günü dolar ve euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8305 TL'den yaptı.

Dolar 18,8249 TL alış fiyatından , 18,83652 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,2119 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.2046 TL alış ve 20.2194 TL satış fiyatına sahip.

r

DOLAR İÇİN KRİTİK UYARI: "REKABET AVANTAJINI HIZLA KAYBEDİYOR"

Dolar konusunda açıklamalarda bulunan Nouriel Roubini gündem oldu.

Roubini, doların dünyanın ana rezerv para birimi statüsünün tehlikede olduğunu söyledi.

henüz hiçbir para biriminin doları tamamen kaidesinden indiremediğinin altını çizen Roubini, "ABD para birimi Çin yuanına karşı rekabet avantajını hızla kaybediyor" ifadelerine yer verdi.

Roubini Financial Times için yazdığı makalede şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal güvenlik amaçlarıyla doların artan bir şekilde silah haline getirilmesi ve batı ile Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi yıkıcı güçler arasında artan jeopolitik rekabet göz önüne alındığında, bazıları dolarsızlaştırmanın hızlanacağını iddia ediyor… ABD ve Çin'i çevreleyen iki jeopolitik etki alanına giderek daha fazla bölünen iki kutuplu bir para birimi rejiminin eninde sonunda tek kutuplu olanın yerini alması muhtemeldir ."

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Euro Türk lirası dolar

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