FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DOLAR yatırımcıları soluğu DÖVİZ bürolarında alacak! DİKKAT uzman isim tarih verdi: İşte 30 Ocak 2023 dolar ve euro fiyatları...

DOLAR yatırımcıları soluğu DÖVİZ bürolarında alacak! DİKKAT uzman isim tarih verdi: İşte 30 Ocak 2023 dolar ve euro fiyatları...

30.01.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri Selçuk Geçer'in 2023'ün son günlerinde döviz kurunun 40 TL'yi görebileceğini ifade etmesinin ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Altın fiyatları, 30 Ocak 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 30 Ocak 2023 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR yatırımcıları soluğu DÖVİZ bürolarında alacak! DİKKAT uzman isim tarih verdi: İşte 30 Ocak 2023 dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatlarında son durum 30 Ocak 2023 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Selçuk Geçer, dolar fiyatının Şubat ayında 24 TL bandını geçeceğini ifade edip yılın son günlerinde ise 40 TL'yi görebileceğini vurguladı. Peki döviz kurunda son durum nasıl? İşte 30 Ocak 2023 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR? (30 OCAK 2023 PAZARTESİ)

Dolar önceki kapanışını 18,8060 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.8028 liradan, satış fiyatı ise 18.8094 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapoanışını 20,4575 TL'den yaptı.

Euro ise şu anda 20.4490 TL alış ve 20.4662 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

DOLAR YATIRIMCILARINA FLAŞ UYARI! UZMAN İSİM RESMEN TARİH VERDİ

Dolar fiyatlarının Şubat ayında 24 TL'ye yükseleceğini ifade eden Selçuk Geçer, doların yılın son günlerinde ise 40 TL'yi görebileceğini belirtti.

"24 TL'Yİ GÖRECEK AMA..."

Selçıuk Geçer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu artışı artık baskılamaları mümkün değil. Ülkeye sokabildikleri sıcak para imkanları da tükenmiş durumda. Dolar önümüzdeki haftalarda yükselişini başlatacak ve şubat sonuna kadar 24 lirayı görecek”

Selçuk Geçer ellerinde dolar bulunan vatandaşlara dolarları bozdurmama konusunda uyarıda bulundu.

Selçuk Geçer, öte yandan yatırım yapmayan vatandaşların mağdur olacağı yönünde de açıklamada bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ŞOK 28 - 31 Ocak fırsat ürünleri: Yüzde 47'ye varan indirim!ŞOK 28 - 31 Ocak fırsat ürünleri: Yüzde 47'ye varan indirim!
EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyorEYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor
Bakanlık harekete geçti! 0 km otomobil satışına incelemeBakanlık harekete geçti! 0 km otomobil satışına inceleme
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar dolar ne kadar

En Çok Okunan Haberler

Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

ABD basınından çarpıcı 'İsrail' iddiası!

ABD basınından çarpıcı 'İsrail' iddiası!

Erdoğan'a gönderildi! "Emekliler hâlâ çözüm bekliyor"

Erdoğan'a gönderildi! "Emekliler hâlâ çözüm bekliyor"

Her ay 8 bin TL maaş gibi ödenecek! 30 gün dolmadan başvuranlar alabilir

Her ay 8 bin TL maaş gibi ödenecek! 30 gün dolmadan başvuranlar alabilir

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor

EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.