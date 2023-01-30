DOLAR yatırımcıları soluğu DÖVİZ bürolarında alacak! DİKKAT uzman isim tarih verdi: İşte 30 Ocak 2023 dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatlarında son durum 30 Ocak 2023 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Selçuk Geçer, dolar fiyatının Şubat ayında 24 TL bandını geçeceğini ifade edip yılın son günlerinde ise 40 TL'yi görebileceğini vurguladı. Peki döviz kurunda son durum nasıl? İşte 30 Ocak 2023 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR? (30 OCAK 2023 PAZARTESİ)

Dolar önceki kapanışını 18,8060 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.8028 liradan, satış fiyatı ise 18.8094 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapoanışını 20,4575 TL'den yaptı.

Euro ise şu anda 20.4490 TL alış ve 20.4662 TL satış fiyatına sahip.

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Dolar fiyatlarının Şubat ayında 24 TL'ye yükseleceğini ifade eden Selçuk Geçer, doların yılın son günlerinde ise 40 TL'yi görebileceğini belirtti.

"24 TL'Yİ GÖRECEK AMA..."

Selçıuk Geçer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu artışı artık baskılamaları mümkün değil. Ülkeye sokabildikleri sıcak para imkanları da tükenmiş durumda. Dolar önümüzdeki haftalarda yükselişini başlatacak ve şubat sonuna kadar 24 lirayı görecek”

Selçuk Geçer ellerinde dolar bulunan vatandaşlara dolarları bozdurmama konusunda uyarıda bulundu.

Selçuk Geçer, öte yandan yatırım yapmayan vatandaşların mağdur olacağı yönünde de açıklamada bulundu.

