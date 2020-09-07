Dolar yükselecek mi? Eğer bu hamle işe yararsa...

Covid-19 sebebiyle dünya çapında kırılgan bir hale gelen para piyasaları, yatırımcılar için de oldukça endişe verici bir ortam yaratıyor. Salgın tedbirlerinin daha güçlü bir biçimde alındığı dönemde ülkemizde de yükselişe geçen doların sıradaki yöneliminin ne olacağı konusunda farklı çevrelerden çeşitli tahminler yapılıyor.
DOLAR İLE İLGİLİ BEKLENTİLER
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından; yıl sonuna kadarki Tüketici Fiyatları Endeksi beklentisi Temmuz ayında, 0,14 oranında yükseltilmişti. Küçük oranda da olsa para piyasalarındaki olumsuz durumun artarak devam edeceğini gösteren bu beklenti açıklaması sonucunda, doların da yıl sonunda varacağı rakam 7,25 olarak güncellenmişti. Ancak dolar, yılın sonuna daha üç ay varken bu beklentinin üzerine çıktı. Üstelik bazı analistler tarafından yapılan değerlendirmeler; yıl sonuna kadar Temmuz ayında açıklanan beklentiye geri dönüleceğini değil, bu yükselme ivmesinin korunacağını öngörüyor.
Farklı çevrelerden ise bankaların türk lirası bulmakta güçlük çektiği, dolayısıyla ellerindeki dolarları çıkarması gerekeceği tahmini yapılıyor. Bu beklentiye göre, böylece doların yükselişi frenlenecek ve hatta kur üzerindeki şişme azalacağı için yıl sonu beklentisi karşılanabilir hale gelecek. Ayrıca artan cari açık beklentisine karşı alınan ilave vergi tedbirlerinin de bu noktada olumlu yönde bir katkı yapacağına inanılıyor.
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Uzmanlar dolar kuru neden yükselmeye devam ediyor sorusuna çeşitli cevaplar veriyor. En başta gelen sebeplerden birinin artan enflasyon görünümü olduğunu belirten ekonomistler, ayrıca sınırlı rezerv, artan döviz mevduatları gibi sebepleri de buna ilave ediyor. Bilhassa dünyada değer kaybetmekte doların Türkiye'de değer kazanması, bozulan ekonomi ve artan enflasyon ile açıklanıyor.
Üstelik Türk parası sadece dolar karşısında değil, diğer para birimleri karşısında da değer kaybetmeye devam ediyor. Ülkemizdeki genel ekonomik problemlerin dışında, Covid-19 salgını sebebiyle oluşan sürecin de ekonomi üzerinde yarattığı baskı Türk lirasının değer kaybetme sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Yatırımcıların, özellikle alım fırsatı için cevabını aradığı dolar düşecek mi sorusuna farklı çevrelerden uzmanlar çeşitli cevaplar verse de kısa ve orta vadede genel eğilimin yukarı yönlü olduğu görülüyor. Eylül ayı itibarı ile 7.40 civarına sabitlenmiş gözüken doların; 7.40 altına düşerse kısa bir süreliğine de olsa 7.35 civarlarında bir alım fırsatı yaratabileceği konuşuluyor. Diğer taraftan alınacak önlemler ve yapısal reformlar sayesinde Türk lirasının yeniden yükselişe geçebileceği bilgisi de paylaşılıyor.
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