Dolar yükselecek mi? Eğer bu hamle işe yararsa...

Covid-19 sebebiyle dünya çapında kırılgan bir hale gelen para piyasaları, yatırımcılar için de oldukça endişe verici bir ortam yaratıyor. Salgın tedbirlerinin daha güçlü bir biçimde alındığı dönemde ülkemizde de yükselişe geçen doların sıradaki yöneliminin ne olacağı konusunda farklı çevrelerden çeşitli tahminler yapılıyor.

DOLAR İLE İLGİLİ BEKLENTİLER

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından; yıl sonuna kadarki Tüketici Fiyatları Endeksi beklentisi Temmuz ayında, 0,14 oranında yükseltilmişti. Küçük oranda da olsa para piyasalarındaki olumsuz durumun artarak devam edeceğini gösteren bu beklenti açıklaması sonucunda, doların da yıl sonunda varacağı rakam 7,25 olarak güncellenmişti. Ancak dolar, yılın sonuna daha üç ay varken bu beklentinin üzerine çıktı. Üstelik bazı analistler tarafından yapılan değerlendirmeler; yıl sonuna kadar Temmuz ayında açıklanan beklentiye geri dönüleceğini değil, bu yükselme ivmesinin korunacağını öngörüyor.

Farklı çevrelerden ise bankaların türk lirası bulmakta güçlük çektiği, dolayısıyla ellerindeki dolarları çıkarması gerekeceği tahmini yapılıyor. Bu beklentiye göre, böylece doların yükselişi frenlenecek ve hatta kur üzerindeki şişme azalacağı için yıl sonu beklentisi karşılanabilir hale gelecek. Ayrıca artan cari açık beklentisine karşı alınan ilave vergi tedbirlerinin de bu noktada olumlu yönde bir katkı yapacağına inanılıyor.