Dolarda düşüş! 28 Ağustos Cumartesi dolar ve euro fiyatları geriliyor…

Elinde döviz yatırımı olanlar, bu hafta ortalama yüzde 1,58 oranında kayıplar yaşadı. Dolar, cuma günü en son 8,36 TL’ye kadar gerileyerek, yüzde 0,53 oranında değer kaybetmişti. Euro da dolarla birlikte aşağı yönlü hareketlerini sürdürüyor…

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

28 Ağustos Cumartesi günü dolar 8,35 TL, euro 9,85 TL, Sterlin ise 11,50 TL'den işlemlerini sürdürüyor.

BU HAFTA ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ, BORSA KAZANDIRDI

Bu hafta borsa, haftalık bazda kazandırırken altın, dolar ve euro ise yatırımcısına kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlemlerini sürdüren hisse senetleri haftalık olarak ortalama yüzde 0,94 değer kazanırken, Dolar/TL yüzde 1,58, altının gram satış fiyatı yüzde 0,21, Euro/TL yüzde 0,53 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük bin 444,11, en yüksek bin 472,46 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına nazaran yüzde 0,94 artarak, bin 458,23 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,21 kayıpla 485,20 Türk lirasına, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,22 azalışla 3.217,00 Türk lirasına geriledi. Geçen hafta sonu 788,00 Türk lirası olan çeyrek altının satış fiyatı ise 786,00 Türk lirasına düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,58 değer kaybederek 8,3660 liraya, euro da yüzde 0,53 azalarak 9,8710 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,12 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,41 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.



