Dolarda hareketlilik devam ediyor! 20 TL'yi geçti

Alım-satım yapılan dolar kuru ile ilan edilen ve görünen dolar kuru arasında açılan makas yavaş yavaş daralıyor. Gece yarısı dolar 20.47 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü. 20 TL'nin altına gerileyen dolar sabah saatlerinde yeniden 20 TL'yi geçti. Saat 08.30 ile dolar 19,95 seviyelerine geri döndü. Euro ise 21,44'ten işlem görüyor.

Serbest piyasada haftalardır 20 TL’nin altında olan dolar/TL kuru, Kapalıçarşı’da seçim öncesi dönemde 23-24 TL’lere yaklaşan fiyatları görmüştü.

MB'DEN FAİZ KARARI

Öte yanan Merkez Bankası, dün politika faizini açıklamıştı. MB, beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tutmuştu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtilmişti.

