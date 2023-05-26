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Dolarda hareketlilik devam ediyor! 20 TL'yi geçti

26.05.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk lirası ABD doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek, gece yarısı 20.47 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü. 20 TL'nin altına gerileyen dolar, sabah saatlerinde yeniden 20 TL'yi geçti.

Dolarda hareketlilik devam ediyor! 20 TL'yi geçti

Alım-satım yapılan dolar kuru ile ilan edilen ve görünen dolar kuru arasında açılan makas yavaş yavaş daralıyor. Gece yarısı dolar 20.47 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü. 20 TL'nin altına gerileyen dolar sabah saatlerinde yeniden 20 TL'yi geçti. Saat 08.30 ile dolar 19,95 seviyelerine geri döndü. Euro ise 21,44'ten işlem görüyor.

Serbest piyasada haftalardır 20 TL’nin altında olan dolar/TL kuru, Kapalıçarşı’da seçim öncesi dönemde 23-24 TL’lere yaklaşan fiyatları görmüştü.

MB'DEN FAİZ KARARI

Öte yanan Merkez Bankası, dün politika faizini açıklamıştı. MB, beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tutmuştu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtilmişti.

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