Dolarda yükseliş devam ediyor: Yeni zirvesini gördü! (19 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yerel seçim öncesi döviz kurlarına ilgi sürerken dolar kuru da bu sabah rekor tazeledi. Kur, açılış sonrasında 32,3384 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 32,3332 TL seviyesinde hareket etti. Dolar 15 Mart'ta sığ piyasada rekor seviyesini 32,7824 TL'ye çıkarmıştı.

Merkez Bankası (TCMB) bu hafta perşembe günü açıklayacağı faiz kararı piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor. Hazine ise bugün ve yarın altı borçlanma ile mart ayı iç borçlanma programını tamamlayacak.







