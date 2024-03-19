FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolarda yükseliş devam ediyor: Yeni zirvesini gördü! (19 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolarda yükseliş devam ediyor: Yeni zirvesini gördü! (19 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.03.2024 09:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarındaki yükseliş devam ederken dolar kuru yeni zirvesini gördü. Dolar fiyatları, açılış sonrasında 32,3384 TL'ye kadar çıktı ve en yüksek seviyeye ulaştı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira?

Dolarda yükseliş devam ediyor: Yeni zirvesini gördü! (19 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yerel seçim öncesi döviz kurlarına ilgi sürerken dolar kuru da bu sabah rekor tazeledi. Kur, açılış sonrasında 32,3384 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 32,3332 TL seviyesinde hareket etti. Dolar 15 Mart'ta sığ piyasada rekor seviyesini 32,7824 TL'ye çıkarmıştı.

Merkez Bankası (TCMB) bu hafta perşembe günü açıklayacağı faiz kararı piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor. Hazine ise bugün ve yarın altı borçlanma ile mart ayı iç borçlanma programını tamamlayacak.


Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el otomobille ilgili yeni açıklamaİkinci el otomobille ilgili yeni açıklama
Borsa güne düşüşle başladıBorsa güne düşüşle başladı
Küresel piyasalar Fed kararına odaklandıKüresel piyasalar Fed kararına odaklandı
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar zirve dolar - euro kuru bugün son dakika
En Çok Okunan Haberler
Yurt çamaşırhanesinde ilişkiye 8 milyonluk şantaj

Yurt çamaşırhanesinde ilişkiye 8 milyonluk şantaj

Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Motorin ve benzine zam geliyor

Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Motorin ve benzine zam geliyor

Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu

Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu

Aziz Yıldırım çok sinirlendi! Olaylarla ilgili konuştu, ilk sözü...

Aziz Yıldırım çok sinirlendi! Olaylarla ilgili konuştu, ilk sözü...

Banka kredi faizleri aldı başını gitti! Aylık 30 bin TL...

Banka kredi faizleri aldı başını gitti! Aylık 30 bin TL...

Kapalıçarşı'da işler karıştı! Altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da işler karıştı! Altın fiyatları...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.