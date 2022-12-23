DOLARI olanlar DİKKAT! 23 Aralık 2022 Dolar ne kadar, Euro kaç TL? Uzman isim 'Zirve noktalardayız' diyerek son kez uyardı

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri İslam memiş'in açıklaması sonrası merak konusu oldu. Güncel rakamları öğrenmek isteyen kişiler 23 Aralık 2022 Cuma günü internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 23 Aralık 2022 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR? (23 ARALIK 2022 CUMA)

Dolar önceki kapanışını 18,6752 TL'den yaptı.

Dolar, dün 18,6700 TL alış, 18,6805 TL satış fiyatından işlem gördü

23 Aralık Cuma günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO KAÇ TL?

EURO önceki kapanışını 19,8108 TL'den yaptı.

EURO dün 19,8021 TL alış, 19,8195 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

İSLAM MEMİŞ'TEN 'DOLAR' UYARISI: "AMAN DİKKAT!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2023 beklentilerini açıkladı. Dolar tarafında bir zayıflama bekliyorum ancak bu “çok sert düşecek, çökecek” anlamına gelmiyor diyen Memiş, doları olanlar aman dikkat diyerek yatırımcıları uyardı.

2022 yılına 13,25 liradan başlayan dolar/TL kuru, bugün 18,66 lira seviyelerinden işlem görüyor. Serbest piyasalarda ise bu tutar 18,77 lira. Yani 2022 yılında dolar dünyada değer kazandı.

Altın kahini İslam Memiş dolar bozduracak olan vatandaşları son kez uyardı. Memiş açıklamasında şunları dile getirdi;

''Dolar tarafına aman dikkat edin. Dolar tarafından çıkacak olan arkadaşlarımızın; dolarla parite üzerinden farklı enstrümanlara geçecek olanlara, euro olabilir, sterlin olabilir, altın olabilir, gümüş olabilir, sonuçta parite ile işlem yaptığımız için TL üzerinden işlem yapmadığımız için özellikle dolar tarafındaki arkadaşları son kez uyarıyorum. Zirve noktalardayız dikkat etmek gerekiyor. Tabi ki bu işlemlerle parite üzerinden olacağı için 18,81 TL olan dolar kuru var karşınızda. Dikkat edilmesi gerekiyor.''

