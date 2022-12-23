FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DOLARI olanlar DİKKAT! 23 Aralık 2022 Dolar ne kadar, Euro kaç TL? Uzman isim 'Zirve noktalardayız' diyerek son kez uyardı

DOLARI olanlar DİKKAT! 23 Aralık 2022 Dolar ne kadar, Euro kaç TL? Uzman isim 'Zirve noktalardayız' diyerek son kez uyardı

23.12.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in dövize ilişkin yaptığı açıklama sonrası hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2023'te USD'de zayıflama beklediğini söyleyen Memiş, yatırımcıları uyardı. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 23 Aralık 2022 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

DOLARI olanlar DİKKAT! 23 Aralık 2022 Dolar ne kadar, Euro kaç TL? Uzman isim 'Zirve noktalardayız' diyerek son kez uyardı

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri İslam memiş'in açıklaması sonrası merak konusu oldu. Güncel rakamları öğrenmek isteyen kişiler 23 Aralık 2022 Cuma günü internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 23 Aralık 2022 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR? (23 ARALIK 2022 CUMA)

Dolar önceki kapanışını 18,6752 TL'den yaptı.

Dolar, dün 18,6700 TL alış, 18,6805 TL satış fiyatından işlem gördü

23 Aralık Cuma günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

euro

EURO KAÇ TL?

EURO önceki kapanışını 19,8108 TL'den yaptı.

EURO dün 19,8021 TL alış, 19,8195 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

İSLAM MEMİŞ'TEN 'DOLAR' UYARISI: "AMAN DİKKAT!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2023 beklentilerini açıkladı. Dolar tarafında bir zayıflama bekliyorum ancak bu “çok sert düşecek, çökecek” anlamına gelmiyor diyen Memiş, doları olanlar aman dikkat diyerek yatırımcıları uyardı.

2022 yılına 13,25 liradan başlayan dolar/TL kuru, bugün 18,66 lira seviyelerinden işlem görüyor. Serbest piyasalarda ise bu tutar 18,77 lira. Yani 2022 yılında dolar dünyada değer kazandı.

Altın kahini İslam Memiş dolar bozduracak olan vatandaşları son kez uyardı. Memiş açıklamasında şunları dile getirdi;

''Dolar tarafına aman dikkat edin. Dolar tarafından çıkacak olan arkadaşlarımızın; dolarla parite üzerinden farklı enstrümanlara geçecek olanlara, euro olabilir, sterlin olabilir, altın olabilir, gümüş olabilir, sonuçta parite ile işlem yaptığımız için TL üzerinden işlem yapmadığımız için özellikle dolar tarafındaki arkadaşları son kez uyarıyorum. Zirve noktalardayız dikkat etmek gerekiyor. Tabi ki bu işlemlerle parite üzerinden olacağı için 18,81 TL olan dolar kuru var karşınızda. Dikkat edilmesi gerekiyor.''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gümüşün performansı 2023'te altını sollayacakGümüşün performansı 2023'te altını sollayacak
Elektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildiElektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildi
Asgari ücret basın toplantısına TÜRK-İŞ şoku!Asgari ücret basın toplantısına TÜRK-İŞ şoku!
Anahtar Kelimeler:
Euro İslam Memiş dolar islam memiş son dakika

En Çok Okunan Haberler

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

Hadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna beğeni yağdı

Hadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna beğeni yağdı

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Yüzde 50 ucuza satılıyor, vatandaşlar akın etti! Sabah sıra alıp saatlerce bekliyorlar

Yüzde 50 ucuza satılıyor, vatandaşlar akın etti! Sabah sıra alıp saatlerce bekliyorlar

Elektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildi

Elektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildi

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.