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DOLARI OLANLAR DİKKAT! Uzman isim "Bozdurup onu alın" diyerek uyardı! 6 Aralık 2022 Salı güncel euro, sterlin ve dolar fiyatları

06.12.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro ile Sterlin'de son durum Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sonrası, 6 Aralık 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere önceki kapanışını 18,6326 TL'den yapan USD, 18,6281 TL geçtiğimiz gün alış fiyatından, 18,6372 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 6 Aralık 2022 Salı günü güncel Euro, Sterlin ve Dolar fiyatları...

DOLARI OLANLAR DİKKAT! Uzman isim "Bozdurup onu alın" diyerek uyardı! 6 Aralık 2022 Salı güncel euro, sterlin ve dolar fiyatları

Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 6 Aralık 2022 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İslam Memiş yaptığı açıklamada sterlin alım için fırsat verdiğini ifade etti. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 6 Aralık 2022 Salı günü güncel Euro, Sterlin ve Dolar fiyatları...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 18,6326 TL'den yaptı.

Dolar, dün 18,6281 TL alış fiyatından, 18,6372 TL satış fiyatından işlem gördü.

6 Aralık Salı günü, dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,17 artışla 19,5573 TL'den yapan Euro ise geçtiğimiz gün 19,5334 TL alış, 19,5813 TL satış fiytatından el değiştirdi.

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STERLİN FİYATINDA SON DURUM

Önceki kapanışını 22,7442 TL'den yapan sterlin 22,7350 TL aslış, 22,7535 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN UYARI: "HİÇ KİMSE İNANMAMIŞTI AMA..."

Gram altın rekor üzerine rekor kırıyor.

İslam Memiş geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ""Sterlin dolar paritesindeki yükseliş de dikkat çekiciydi. 1.2298 görüldü sterlin dolar paritesinde. Elinde dolar bulunanların burada geri çekilme fırsatlarını kaçırmaması gerektiğini uyarmıştım. Sterlin TL kurunda ise 23 lira seviyesi bugün görüldü. 13-14 lira seviyesinden sterlin alanlara yıl sonunda 25 lira bekliyorum deyince hiç kimse inanmamıştı. Ben 25 lira seviyesini beklemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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