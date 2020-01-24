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Dolar/TL 5,9310 seviyesinde seyrediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

Dolar/TL 5,9310 seviyesinde seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 5,9310'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 5,9028, en yüksek 5,9463 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,9360'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 5,9310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,5540'tan, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,7885'ten satılıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), dün, beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmazken, 1,1037 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1048'den işlem görüyor.

Sterlin/dolar yüzde 0,1 artışla 1,3330, dolar endeksi sınırlı yükselişle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'de yayılan virüse ilişkin tedirginliğin devam ettiğini belirterek, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95 geçilmediği sürece dar banttaki dalgalı seyrin devam edebileceğini dile getiren analistler, 5,9130'un destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL, döviz, piysalar,

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