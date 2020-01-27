Dolar/TL 5,9455 seviyesinde seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,9455'den işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 5,8878, en yüksek 5,9478 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9455'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,5559'ten, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,7697'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi, geçen hafta 1,1020 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise cuma günü 97,95 ile yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 97,87 seviyelerinde yatay seyrediyor. Sterlin/dolar, önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,05 altında 1,3063 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin, yurt dışında Almanya, IFO İş Dünyası Güven Endeksi ve ABD'de 1. el konut satışları ile Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9850'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,9150'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

